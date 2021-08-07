МОЗ та МОН надали спільне роз’яснення щодо організації харчування у школах з 1 вересня 2021 року

Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я надали спільне роз’яснення обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, засновникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти.

Згідно з пунктом 4 постанови Уряду №305, нові норми харчування набирають чинності з 1 вересня 2021 року, тобто на сьогодні постанова Кабінету Міністрів від 22 листопада 2004 р. №1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” є чинною та підлягає застосуванню.

Крім цього, зважаючи на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування, що виникають у закладів освіти та їхніх засновників, МОЗ спільно з МОН розробили проєкт необхідних змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду на нові норми харчування у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року.

Враховуючи це, на сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням закладами освіти та їхніми засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством.

Нагадаємо, процес впровадження реформи шкільного харчування на місцях, модернізацію харчоблоків та підготовку кухарів обговорили під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Здорова Україна”.

МОЗ України