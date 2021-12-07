Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання

МЗС України підготувало відповіді на поширені питання про подорожі у 2021. Якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться.

Де дізнатися про відкриті країни і умови перетину кордону

Список країн, до яких дозволено в'їзд, постійно змінюється. Де можна знайти найсвіжішу інформацію?

Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. МЗС України оперативно оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу. Рекомендуємо до початку поїздки за кордон (навіть якщо ви придбали туристичну путівку або тур) перевіряти умови, аби уникнути ускладнень на кордоні.

Чи є можливість потрапити в країну, до якої в'їзд заборонений на час пандемії? Які є винятки?

Насправді попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ у розділі “Інтерактивна мапа світу”. Виберіть країну і ознайомтесь з деталями.

Чи можна транзитом перетнути територію країни, до якої в'їзд заборонений на час пандемії?

Попри заборону в'їзду одні країни можна перетнути транзитом, інші - ні. Порядок транзитного проїзду територією іноземної держави наразі визначається карантинним законодавством відповідної країни. Перевірте інформацію щодо умов в’їзду та транзитного проїзду територією іноземних країн на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карті оберіть країну і опцію “Режим тимчасового транзиту”.

Чи має значення для подорожей моє громадянство і країна, де я проживаю?

В цілому так. Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на веб-сторінці МЗС за цим посиланням. Водночас, деякі країни можуть дозволяти безвізовий в'їзд за умови наявності дозволу на проживання в конкретних країнах. Також зважайте на режим в'їзду.

Якщо я виїду до країни, до якої заборонено в’їзд іноземцям, мене не пропустять на прикордонному контролі в аеропорту?

Дозвіл про посадку на рейс насамперед надає авіаперевізник. При цьому остаточне рішення щодо дозволу на в’їзд приймається відповідним компетентним органом іноземної держави. Відтак радимо ретельно перевіряти умови в’їзду та транзитного проїзду територією іноземної держави на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карті оберіть країну і опцію “Режим тимчасового в’їзду” або “Режим тимчасового транзиту”.

Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в країні за кордоном? Чи зможу я повернутися?

Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин.У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні “гарячі лінії” українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут: https://bit.ly/38TFB7f). Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua/), це спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації.

Для в'їзду в країну необхідне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Де можна перевірити перелік затверджених в цій країні вакцин?

У разі, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Шукайте необхідну інформацію в розділі «Режим тимчасового в‘їзду для громадян України» по країні, яка вас цікавить.

Чи потрібен мені дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон?

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, виїзд за кордон громадян України, яким не виповнилося 16 років, у супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

У такій згоді достатньо зазначити:

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження особи, яка надає згоду;

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження особи, якій надається згода;

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження дитини;

державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі (наприклад з 01.01.2021 по 01.03.2021).

Детальніше тут.

Чи працює безвіз

Як можна перевірити режим в’їзду до тієї чи іншої країни для українських громадян (безвіз/необхідність оформлення візи)?

Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на веб-сторінці МЗС за цим посиланням.

Водночас з урахуванням чинних обмежень в умовах пандемії, рекомендуємо ознайомитись з інформацією на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Як/де порахувати кількість днів перебування по безвізу в ЄС?

Для розрахунку термінів перебування по безвізу в ЄС рекомендуємо скористатись відповідним калькулятором.

Які документи потрібні для поїздки за кордон

Які документи мені потрібні для поїздки за кордон?

З точки зору українського законодавства документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (так званий “закордонний паспорт”);

дипломатичний або службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка або члена екіпажу.

Водночас при виїзді до іноземних держав громадянам слід пересвідчитись у можливості в'їзду до відповідної країни чи транзитного проїзду. З цією метою рекомендуємо детально ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/). Це допоможе уникнути ускладнень чи непорозумінь.

Також на веб-сторінці Держприкордонслужби за цим посиланням розміщена інформація щодо підстав, за яких право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб він був прийнятий в іншій країні?

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

З переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР, можна ознайомитись на веб-сайті Центру громадського здоров’я.

Чи можу я вільно подорожувати зі свідоцтвом про вакцинацію від COVID-19?

Кожна країна встановлює свої правила для в'їзду. Рекомендуємо перед поїздкою ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.

Якщо я вакцинований/а, то тест перед поїздкою робити не треба?

Наразі не існує єдиного алгоритму, у кожній країні існують свої правила в’їзду. З відповідними вимогами кожної конкретної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Я отримав(ла) першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca. Чи можу я в’їхати в країни Шенгенської зони?

Питання умов перетину кордону, необхідних для цього документів та потенційних заходів тестування і карантину належить до національної компетенції держав-членів ЄС. Європейська Комісія працює над спільною позицією, але наразі держави-члени лише розпочали процес національних консультацій, в тому числі в питанні, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону.

З актуальною інформацією щодо порядку в'їзду до відповідної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Коли запрацюють в Україні цифрові COVID-сертифікати? Як їх отримати? Яка інформація буде в них міститися?

Наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Уже запустили бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів у застосунку Дія. Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод. Стежте за оновленнями на сторінках Міністерства цифрової трансформації (https://thedigital.gov.ua/) та Міністерства охорони здоров’я (https://moz.gov.ua/).

Чи будуть українські цифрові COVID-сертифікати визнаватися в ЄС та світі?

Україна — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із стороною ЄС стосовно впровадження COVID-сертифікатів. Паралельно МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводить переговори у двосторонньому порядку з країнами про взаємне визнання міжнародних сертифікатів.

Якщо у мене є цифровий COVID-сертифікат, чи потрібно мені мати в подорож ще й паперовий аналог? Чи можна взагалі отримати паперовий COVID-сертифікат?

Наразі не існує єдиної системи для усіх країн світу чи певних регіонів. З вимогами щодо форми COVID-сертифікату для в'їзду до відповідної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Оберіть країну на інтерактивній карті та дізнайтеся деталі.

Як убезпечити себе від ризиків під час поїздки за кордон

Чи потрібно оформлювати для подорожі страховий поліс?

Для відшкодування витрат, пов’язаних з можливим потраплянням у надзвичайні ситуації за межами України, наполегливо рекомендуємо перед поїздкою за кордон оформити повне медичне страхування, що у тому числі покриватиме лікування від COVID-19, та страхування від нещасних випадків.

Куди звернутися, якщо в мене виникла критична ситуація за кордоном?

Якщо ви потрапили у кризову ситуацію за кордоном та потребуєте допомоги, зверніться на лінію екстреного зв’язку відповідного посольства/консульства за місцем перебування (відповідні контакти зазначені на головних сторінках веб-сайтів дипустанов: https://bit.ly/3dQQrjG) або на “гарячу лінію” МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57, адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Під час поїздки за кордоном у мене проявляються симптоми COVID-19. Що робити?

У разі появи симптомів респіраторного захворювання, характерних для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

По прильоту виявили коронавірус. Що робити? Чи можна одразу повернутися або потрібно пройти карантин?

Відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, у разі виявлення у Вас COVID-19, проходження самоізоляції є обов’язковим.

Тому слід дотримуватися вказівок компетентних органів країни перебування та в жодному випадку не порушувати встановлений карантинний режим та самовільно не залишати місця ізоляції.

Чи обов’язково йти на самоізоляцію і проходити контроль пересування через мобільний застосунок після прибуття у іноземну країну?

У кожній країні діють свої правила. Рекомендуємо детально ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, у тому числі в рубриці “Особливості по країні” в розділі «Режим в’їзду для громадян України» для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.

Міністерство закордонних справ України

