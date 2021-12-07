Уряд презентував 7 ключових проектів Плану заходів із реалізації Національної стратегії безбар’єрності

За участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Першої леді Олени Зеленської 12 липня відбулося чергове засідання Ради безбар’єрності в Україні. Члени Ради розглянули План заходів із реалізації Національної стратегії безбар’єрності на 2021-2022 роки, до якого увійшли понад 250 проектів.

Прем’єр-міністр відзначив, що над створенням Плану заходів активно працювали 15 міністерств, 47 громадських організацій та експертів. За останні 2 тижні було проведено цикл громадських консультацій та враховано зауваження по кожному з проектів.

«250 проектів, що увійшли до Національної стратегії безбар'єрності, — це ті реальні зміни, на які роками чекали мільйони українців, у кожній територіальній громаді: від Ужгорода до Луганщини, від Чернігова до Одеси. План заходів стане «дорожньою картою» для кожного Міністерства, у межах своєї сфери відповідальності», — зазначив Прем’єр-міністр.

Перша леді Олена Зеленська зі свого боку підкреслила, що до виконання Плану заходів залучені як представники влади, так і представники громадськості.

«Безбар’єрність – це філософія суспільства без обмежень. Це про внутрішню готовність створювати середовище, у якому буде комфортно всім. До Плану заходів залучена потужна команда – це представники влади разом з представниками громадськості. Я б навіть назвала це не План заходів, а План змін. І це про зміни, які можуть бути втілені в найближчі два роки та мають сприяти тому, щоб безбар’єрність стала новою суспільною нормою», — зазначила Олена Зеленська.

Під час засідання представники Уряду презентували 7 ключових проектів Плану заходів, які відповідають на найбільші виклики, пов’язані з суспільними бар’єрами. Зокрема, вони стосуються фізичної доступності громадських будівель, доступності шкільної освіти, створення стандартів інфраструктурної безбар’єрності, доступу до інтернету в селах тощо.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України