Майже 65 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет – розпочалось завантаження інформації до електронних кабінетів

Сьогодні, 28 липня, в електронних кабінетах на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали 64 тис. 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування). Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет – навпроти відповідної заяви статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Для зарахування на бюджет такі вступники мають подати до 18-ї години 2 серпня оригінали документів до університетів:

копію документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

підписану Приймальною комісією роздруковану заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Надсилання документів засобами поштового зв’язку здійснюється з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Надсилання документів з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється на офіційну електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування й планують виконувати вимоги до зарахування засобами електронного або поштового зв’язку, необхідно додатково до комплекту документів сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП (відповідну інструкцію опубліковано на сторінці Мінцифри) або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ.

У разi дистанційного надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.

Не пізніше ніж 19 серпня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)». Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.

Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО, але не пізніше 30 вересня.

Нагадаємо, контрактні заяви вступників, яких зараховано на бюджет, будуть анульовуватися автоматично.

Міністерство освіти і науки України