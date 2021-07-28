До кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, — Прем’єр-міністр

Вакцин проти COVID-19 в Україні буде достатньо, щоб повністю вакцинувати більшість дорослого населення вже у 2021 році. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Кабінету Міністрів 28 липня.

За словами очільника Уряду, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини від різних виробників.

«За кошти державного бюджету буде привезено 20 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Саме таке першочергове завдання стоїть перед Міністерством охорони здоров’я», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль відзначив, що в Україні відкрито вже майже 2900 пунктів щеплень та центрів вакцинації. Динаміка кількості щеплень, за його словами зростає щотижня.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України