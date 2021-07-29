29. 07. 2021
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Наша мета — створення ЦНАПів в кожній громаді, — Прем’єр-міністр

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Реформа децентралізації покликана спростити відносини держави, громад і їхніх мешканців. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація».

Очільник Уряду зауважив, що минулого року майже вдвічі було збільшено кількість центрів надання адміністративних послуг і сьогодні їх в Україні майже 900.

«Наша мета — 1500. Людина повинна мати легкий доступ до ЦНАПів, де сьогодні надається понад 130 адміністративних послуг. Цю кількість ми надалі будемо збільшувати та паралельно переводити їх у Дію, аби вони ставали зручнішими», — зазначив Прем’єр-міністр.

Водночас Денис Шмигаль підкреслив, що громади в будь-якому разі продовжать отримувати кошти в межах субвенції на розвиток ЦНАПів. Цього року загальний бюджет програми становить 231 млн грн.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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