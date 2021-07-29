Середня зарплата в Україні за рік зросла на 23,6%

Середня номінальна заробітна плата в Україні в червні 2021 року становила 14 313 грн. У порівняні з червнем минулого року вона зросла на 23,6%, реальна заробітна плата зросла на 12,9%.

Згідно з даними Держстату, зростання заробітної плати у порівняні з червнем минулого року відбулося в усіх видах економічної діяльності.

Зокрема, найбільшими темпами зростала заробітна плата в сферах тимчасового розміщування й організації харчування (на 71,3%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (39,5%), інформації та телекомунікації (38,4%%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (36,7%), освіти (31,3%).

Середня зарплата зросла в усіх регіонах країни. Найбільше зростання відбулось у Хмельницький (29%), Чернівецькій, Тернопільській (по 28%) областях.

Головними рушіями зростання заробітної плати стали активізація виробничої діяльності більшості суб’єктів економічної діяльності, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 000 грн.

Найвищий рівень середньої зарплати у червні зафіксовано в Києві (20 455 грн), Донецькій (14 988 грн), Київській (14 679 грн) та Миколаївській (14 044 грн) областях.

Найвищу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – 26 197 грн, фінансової та страхової діяльності – 22 691 грн, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - 19 868 грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 19 052 грн.

Міністерство економіки України