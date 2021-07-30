У 2021 році розпочнеться перевірка стану безбар’єрності лікарень, шкіл та аеропортів у регіонах

Вперше у 2021 році в Україні має бути проведено моніторинг безбар’єрності низки будівель і приміщень. Зокрема, будуть перевірені лікарні, школи, дитсадки, ЦНАПи, аеропорти, залізничні та автовокзали тощо. Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

«Мінрегіон спільно з громадськими організаціями визначили типи об’єктів, що підлягають моніторингу та оцінці ступеня безбар’єрності у 2021 році. Міністерство вже надіслало обласним держадміністраціям та КМДА відповідний лист. Регіони мають провести належну перевірку будівель та приміщень за процедурами, визначеними Порядком проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для маломобільних груп населення та надати до 31 жовтня інформацію Мінрегіону. За результатами цих перевірок Міністерство сформує рейтинг безбар’єрності обласних та Київської та Севастопольської міських держадміністрацій», – зазначила Наталія Козловська.

Відтак, в усіх регіонах планується промоніторити та оцінити доступність:

закладів охорони здоров’я;

закладів освіти;

структурних підрозділів з питань соцзахисту населення;

центрів зайнятості;

установ пенсійного фонду;

споруд цивільного захисту;

судів;

центрів надання адміністративних послуг;

національних закладів/установ;

залізничних вокзалів, аеропортів, автовокзалів.

Зазначимо, що за проведення моніторингу доступності відповідають регіональні органи з питань містобудування та архітектури, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, а також власники, орендарі або інші управителі будівель та приміщень.

До участі в оцінці ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для маломобільних груп населення можуть залучатися представники громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов повідомив, що в Україні запроваджено щорічний моніторинг безбар’єрності об’єктів та приміщень.

Міністерство розвитку громад та територій України