Мінрегіон: Президент України підписав Закон щодо розвитку інституту старост

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост». Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Ще один важливий крок для просування реформи децентралізації зроблено. Підписаний Президентом Закон покликаний удосконалити правове регулювання інституту старост та утворити старостинські округи. Старости — це представники невеликих сіл та селищ для яких близькі соціальні та побутові потреби місцевих мешканців. Обов’язок старост — представлення інтересів жителів свого округу в територіальній громаді та надання відповідних адміністративних послуг. Саме у цьому суть реформи децентралізації – щоб потреби громад були почуті та вирішені на місцях», — наголосив Олексій Чернишов.

Закон зобов’язує перед призначенням або звільненням старости округу проводити громадські обговорення з жителями. Водночас староста може не входити до складу виконавчого комітету ради громади, але мати право брати участь у засіданнях ради, виконкому або інших органах ради та виступати на них. Також, за рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора ЦНАПу.

Крім того, Закон врегульовує й інші важливі питання: порядок створення старостинських округів, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив на шести пріоритетних завданнях для законодавчого забезпечення реформи децентралізації.

Міністерство розвитку громад та територій України