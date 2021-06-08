Мінрегіон: Відвідувачі зможуть впливати на якість послуг у ЦНАПах

Уряд прийняв постанову, завдяки якій відвідувачі відтепер зможуть впливати на якість послуг у ЦНАПах. Це дозволить покращити доступ до адмінпослуг та розширити кількість сервісів у центрах. На цьому наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

«Йдеться про прийняті зміни до Примірного положення про ЦНАП та Примірного регламенту ЦНАП. Результатом має стати системне покращення обслуговування у ЦНАПах, зникнення черг, покращення комфорту для відвідувачів. Також це сприятиме появі нових Дія Центрів», – зазначив Іван Лукеря.

Що саме зміниться у ЦНАПах?

Аби підвищити якість послуг, ЦНАПи проводитимуть моніторинг якості та публікуватимуть результати. Крім цього, в кожному ЦНАПі можна буде знайти QR-код із формою-опитувальником для відгуків.

Штат працівників, кількість місць для очікування та площа простору в Центрах формуватимуться, зважаючи на кількість жителів територіальної громади. У результаті мають зникнути черги. Крім цього, це дозволить оптимізувати навантаження на адміністраторів.

ЦНАП стане місцем для зустрічей громади. У Центрах з’явиться можливість проводити соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи для територіальної громади. Крім цього, ЦНАПи зможуть запровадити додаткові сервіси — безоплатну правову допомогу, приймання головою територіальної громади та консультації підприємців у межах проєкту Дія. Бізнес.

Приміщення Центрів стануть більш сучасними та комфортними. ЦНАПи зможуть використовувати позначки «Дія Центр», навігаційні вказівники, піктограми, постери про нові цифрові можливості, а також затверджені рекомендації щодо дизайну приміщення.

Відвідувачі зможуть скористатися адмінпослугами навіть вдома. Постановою врегульовані особливості надання сервісів «Мобільний адміністратор» та «Мобільний центр». Завдяки цьому адміністратори надаватимуть послуги людям без прив’язки до офісу.

Нагадаємо, раніше заступник Міністра Іван Лукеря повідомив, що мережа ЦНАПів по Україні нараховує майже 1000 центрів.

Міністерство розвитку громад та територій України