Мінекономіки визначає подальші кроки реформування харчування в закладах освіти

Мінекономіки продовжує працювати над реформуванням системи шкільного харчування. 6 серпня під головуванням заступника Міністра економіки України Ірини Новікової відбулось перше засідання міжвідомчої робочої групи з реформування системи харчування в закладах освіти, метою якого є ефективне запровадження нових вимог законодавства в закладах освіти.

У заході взяли участь представники Офісу Президента України, Мінекономіки, Мінагрополітики, МОН, МОЗ, Держпродспоживслужби, Антимонопольного комітету України, Дніпровської міської ради, ДП «Прозорро», ДУ «Професійні закупівлі», Швейцарсько-українського проекту DECIDE.

«Реформування у сфері шкільного харчування є одним із найчутливіших та найважливіших питань, адже мова йде про формування здорової, сильної та успішної нації. Вже зроблено багато кроків щодо оновлення шкільного меню, посилення вимог до безпечності харчування на основі європейського досвіду. Наша наступна ціль – продовження роботи по запровадженню системи НАССР у закладах освіти, організація успішних тендерних закупівель для забезпечення харчування в закладах освіти на базі Prozorro Market, підвищення поінформованості регіонів щодо нових вимог законодавства та інші питання», - зазначила Ірина Новікова.

Нагадаємо, у 2020 році за ініціативою першої леді України Олени Зеленської стартувала реформа системи шкільного харчування.

Серед питань, які розглянули учасники зустрічі:

· застосування норм харчування та оновленого меню для закладів освіти, оздоровлення та відпочинку;

· проведення публічних закупівель та застосування електронного каталогу Prozorro Market;

· впровадження системи НАССР в закладах освіти;

· використання субвенції для модернізації матеріально-технічної бази харчоблоків та буфетів закладів освіти;

· наповнення та функціонування інформаційного порталу «ЗнаЇмо»;

· залучення бізнесу до організації харчування в закладах освіти.

За результатами заходу було визначено подальші кроки в рамках реформи шкільного харчування. Зокрема, передбачається:

· доповнити електронний каталог Prozorro Market переліком виробників харчових продуктів та с/г продукції;

· розробити проект примірної тендерної документації на основі успішно проведених публічних закупівель для організації харчування в закладах освіти;

· проаналізувати поточний стан запровадження системи НАССР в закладах освіти;

· проаналізувати співвідношення обсягу субвенції, передбаченої на 2021 рік, із обсягом коштів, спрямованих на проведення реконструкцій та капітальних ремонтів харчоблоків закладів загальної середньої освіти;

· провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед місцевої влади та керівників закладів освіти щодо питань організації харчування в закладах освіти.

Міністерство економіки України