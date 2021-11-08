Питання реконструкції кварталів застарілого житла має зрушитись з мертвої точки

Законопроект щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла містить низку нововведень, які дозволять запустити процес оновлення житлового фонду в Україні. Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Питання реконструкції кварталів застарілого житла в Україні має зрушитись з мертвої точки. До сьогодні, серед основних перепон, що заважали реалізовувати програми з реконструкції застарілого житла в містах, була, зокрема, недосконалість механізму. Розроблений Мінрегіоном законопроект містить низку змін до законодавства, які покликані усунути ці та інші проблемні питання та дозволить розпочати органам місцевого самоврядування процес оновлення житлового фонду», – зазначив Олексій Чернишов.

Так, серед ключових змін, що передбачені законопроектом:

запровадження алгоритму прийняття рішення про реконструкцію застарілого житла;

реконструкції підлягатимуть не лише багатоквартирні будинки, а й наявні об’єкти соціально-транспортної інфраструктури, що розташовані в межах кварталу, який підлягає реконструкції;

удосконалення процедури компенсації власникам застарілого житла;

різні варіанти відселення мешканців кварталу під час проведення реконструкції;

визначені заходи з реконструкції кварталу або мікрорайону: реконструкція багатоквартирних будинків, зокрема, це модернізація, з відселенням мешканців або без відселення чи знесення багатоквартирного будинку;

розширений перелік джерел фінансування проектів реконструкції.

«Майбутній закон – це, в першу чергу, механізм покращення умов проживання для людей, що роками мешкали у застарілих будівлях. Нові будівельні норми передбачають зведення та реконструкцію житлових об’єктів з урахуванням сучасних вимог енергоефективності, безбар’єрності, створення необхідних інфраструктурних умов тощо, що надалі значно зменшить витрати на утримання житла», – зауважив Олексій Чернишов.

Наразі, як зазначив Міністр, законопроект доопрацьовується з урахуванням пропозицій Прем’єр-міністра.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що Парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель.

Міністерство розвитку громад та територій України