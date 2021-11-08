11. 08. 2021
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Уряд продовжує адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року

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На сьогоднішньому засіданні Уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 1 жовтня 2021 року.

“Кількість нових випадків захворюваності за останні тижні зростає, але передумов для зміни рівня епіднебезпеки поки немає. Закликаю всіх вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу”, - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Для протидії розповсюдженню коронавірусу, зокрема його “Дельта”-штаму уряд посилив правила перетину кордону. Але лише вакцинація є єдиним ефективним способом вберегтися від тяжкого перебігу хвороби чи смерті. 

Усі вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні – схвалені ВООЗ для екстреного застосування. Вони безпечні та ефективні. В Україні щеплять такими препаратами:

  • AstraZeneca (в т.ч. SKBio та Covishield);
  • Coronavac/Sinovac-Biotech;
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
  • Spikevax/Moderna.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається силами мобільних бригад з імунізації, пунктів щеплень та центрів масової вакцинації. Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: https://list.covid19.gov.ua/ 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 можна через свого сімейного лікаря, або ж зателефонувати  безпосередньо до реєстратури медичного закладу, де діє пункт щеплення. Організовані колективи з понад 50 охочими щепитися можуть телефонувати за номером контакт-центру 0 800 60 2019.

МОЗ України

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