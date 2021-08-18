18. 08. 2021
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Кількість безробітних в Україні зменшилась на третину, - Олексій Любченко

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Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб або 36 % менше, ніж на цю дату минулого року. Збільшення рівня зайнятості та зменшення кількості безробітних – результат запровадження Урядових програм з підтримки розвитку економіки та бізнесу, – прокоментував Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Любченко.

Також Олексій Любченко проанонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.

«Під час реалізації таких програм та проектів окремий фокус - на виконання показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити та контролювати цей процес. Мета – економіка повинна відновлюватися та кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися попри ті виклики, як то можливі нові карантинні обмеження, пов’язані з новими мутаціями коронавірусу як в Україні, так і у світі», - підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що ВВП у ІІ кварталі 2021 року збільшився на 5,4 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Факторами зростання ВВП стали: відновлення активності практично у всіх видах економічної діяльності, нарощування обсягів реалізації проектів «Великого будівництва», активізація будівництва на тлі запуску програми іпотечного кредитування та сприятлива кон’юнктура на зовнішніх сировинних ринках.

Міністерство економіки України

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