Мінцифри розпочинає бета-тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android

COVID-сертифікати в Дії усунуть зайві кордони з усім світом та допоможуть українцям подорожувати безпечно. В липні команда Мінцифри розпочала бета-тестування сертифікатів на iOS, а відсьогодні — і на Android.

З боку Google вимоги щодо вмісту, прав доступу до інформації, пов’язаної з COVID-19, зокрема в мобільних застосунках, є детально регламентованими. Виконавши вимоги, які були висунуті Google, ми отримали підтвердження щодо нової версії Дії — вже з COVID-сертифікатами.

Протестувати COVID-сертифікати в Дії можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 на території України.

Минулого тижня розпочався останній технічний етап — під’єднання України до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС — спільного середовища для всіх країн, що запускають власні COVID-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання.

Це паралельний крок із головною подією — політичною частиною взаємовизнання, а саме прийняття Єврокомісією так званого “equivalency decision”, тобто визнання українських COVID-сертифікатів такими, що можуть бути використані під час подорожей.

COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. Також пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, МВС, МЗС, ДПСУ та НСЗУ.

Проект реалізований за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, Академії електронного урядування Естонії в рамках проекту «EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека» і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Міністерство цифрової трансформації України