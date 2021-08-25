Укрзалізниця посилить управління пасажирськими перевезеннями командою Deutsche Bahn

АТ «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn Engineering & Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень. Йдеться про налагодження планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу.

Німецька компанія допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних, і забезпечити ефективне управління. Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі Укрзалізниця залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році.

«Передача в управління пасажирських перевезень Укрзалізниці DB Consulting є першим системним кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні.

У цьому році держава вперше фінансує пасажирські перевезення Укрзалізниці. Маючи належне фінансування та спираючись на досвід німецької залізниці ми розпочинаємо Велике будівництво на Укрзалізниці, яке торкнеться усієї інфраструктури, парку рухомого складу та сервісу.

Ми прагнемо німецької якості на українському ринку залізничних перевезень», — зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Ми вітаємо початок цього проекту в Україні. Впевнені, що передача Deutsche Bahn процесу управління пасажирськими залізничними перевезеннями дасть можливість отримати максимально швидкі результати.

Підписаний сьогодні контракт є першим етапом співпраці, і ми очікуємо, що за його результатами ми перейдемо до наступного етапу вже на початку 2022 року, коли команда німецьких менеджерів буде делегована для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні.

Той шлях, на який зараз стала Укрзалізниця, Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю», — сказав член Ради директорів DB з питань інфраструктури Рональд Пофалла.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна, DB E&C має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому і приміському сполученнях на найближчі п’ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.

«У процесі реформування галузі маємо змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. Це окремі напрямки бізнесу нашої компанії, які мають обліковуватись і фінансуватись окремо. Тож очікуємо від нашого консультанта розробки ефективної фінансової моделі пасажирських перевезень», — додав Олександр Камишін.

Крім того, експерти DB E&C мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу Укрзалізниці у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO). Виконавець послуг також надасть оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу — регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів — та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2021 року Укрзалізниця та DB Engineering & Consulting розпочали співпрацю щодо розробки нової стратегії енергоефективності компанії.

Міністерство інфраструктури України