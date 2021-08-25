Михайло Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і Дія.Підпис у Дії

Українці можуть знову подорожувати без обмежень до країн Європи. Минулого тижня ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в застосунку Дія. Водночас Україна визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі одного з телеканалів, як згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія, чому для цього потрібен Дія.Підпис та як його отримати.

COVID-сертифікат — це документ у Дії, який підтверджує статус про вакцинацію. Сертифікат можна згенерувати в декілька кліків. Потрібно оновити застосунок у PlayMarket або AppStore. Потім у Дії треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та "Згенерувати сертифікат". Далі Дія.Підписом потрібно підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії.

“Це необхідний пункт, адже COVID-сертифікат — це перший медичний документ у Дії. Щоб отримати медичні дані, потрібен підпис і згода людини на це. Замість того, щоб затверджувати папірці в кабінетах, це можна зробити за допомогою Дія.Підпису. Це унікальна у світі технологія електронного підпису за FaceID, яку ми використовуємо першими. Також Україна стала однією з перших країн поза ЄС із цифровим сертифікатом COVID-19, який повністю визнаний Європейським Союзом”, — зазначив Михайло Федоров.

Згенерувати Дія.Підпис дуже просто:

Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однородному тлі та із яскравим освітленням.

Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.

Виконайте вказівки застосунку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.

Система робить фінальне фото — і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.

Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Увесь процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

Сертифікат діятиме впродовж 180 днів, з моменту отримання повного курсу вакцинації. Перевірити дійсність COVID-сертифіката можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. У QR-коді закодований документ. В аеропорту, коли ви приїдете в іншу країну, у вас перевірять ваш фізичний закордонний паспорт. А також зчитають QR-код вашого COVID-сертифікату в Дії. Ваші медичні і персональні дані не передаються в інші країни і розміщені тільки у вашому телефоні та в ЕСОЗ.

Проект реалізований за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, Академії електронного урядування Естонії в межах проекту «EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека» і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Міністерство цифрової трансформації України