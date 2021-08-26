Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі - прем’єр-міністр

Старт нового навчального року відбудеться 1 вересня та він буде проходити у звичному режимі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 26 серпня.

“Наразі країна перебуває на зеленому рівні протиепідемічної безпеки, загалом ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів у звичайному режимі. Навчання має проходити із дотриманням простих протиепідемічних правил - школи підготовлені і мають все для цього необхідно”, - заявив прем’єр-міністр.

Він також наголосив, що найбільш дієвий спосіб протистояти коронавірусній хворобі - це вакцинація.

“Минулого року ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувались спалахи хвороби саме серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою, яка гарантує безпеку вчителя та учня під час освітнього процесу, є вакцинація”, - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Уряд змінив карантинні норми для сфери освіти. При посиленні карантину навчальні заклади працюватимуть лише за умови наявності 80% вакцинованого персоналу.

МОЗ України