26. 08. 2021
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Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі - прем’єр-міністр

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Старт нового навчального року відбудеться 1 вересня та він буде проходити у звичному режимі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 26 серпня. 

“Наразі країна перебуває на зеленому рівні протиепідемічної безпеки, загалом ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів у звичайному режимі. Навчання має проходити із дотриманням простих протиепідемічних правил - школи підготовлені і мають все для цього необхідно”, - заявив прем’єр-міністр. 

Він також наголосив, що найбільш дієвий спосіб протистояти коронавірусній хворобі - це вакцинація. 

“Минулого року ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувались спалахи хвороби саме серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою, яка гарантує безпеку вчителя та учня під час освітнього процесу, є вакцинація”, - сказав Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, що раніше Уряд змінив карантинні норми для сфери освіти. При посиленні карантину навчальні заклади працюватимуть лише за умови наявності 80% вакцинованого персоналу. 

МОЗ України

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