30. 08. 2021
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Майже 145 тисяч дітей з багатодітних малозабезпечених сімей отримали по 2000 гривень до навчального року

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На виконання соціальних ініціатив Президента України Володимира Зеленського з метою підтримки багатодітних родин, які належать до категорії малозабезпечених, майже 145 тисяч дітей з багатодітних малозабезпечених сімей отримали одноразову грошову допомогу для підготовки до навчального року у сумі 2 000 гривень.

Для реалізації цієї ініціативи Мінсоцполітики було направлено у регіони 290 мільйонів гривень для виплати допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей.

Станом на сьогодні виплату одноразової грошової допомоги здійснено 143 227 отримувачам на суму 286 492, 98 тис. грн, що становить 98,9 %.

Довідково

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 803 „Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей” було передбачено виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року за рахунок бюджетних коштів.

Міністерство соцiальної політики України

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