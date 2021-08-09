Україна отримала 35,8 млн дол. США фінансової допомоги для посилення заходів зменшення впливу COVID-19

Україна отримала 35,8 млн доларів США безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, який є одним з найбільших стратегічних партнерів України. Кошти покриють фінансування нагальних потреб України, пов'язаних із COVID-19 та його впливу на поширення соціально небезпечних захворювань.

У межах цього гранту Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), організувати заходи для зниження ризиків, пов'язаних із COVID-19, для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів зі зміцнення основних компонентів систем охорони здоров'я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання тощо.

“Завдяки спільній роботі експертів, представників основних реципієнтів, всіх зацікавлених неурядових організацій та державних структур та за координації Міністерства охорони здоров’я з Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу країні вдалось отримати грант від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. Кошти гранту будуть спрямовані на першочергові потреби в боротьбі з коронавірусною хворобою, боротьбу з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом та усуненню бар’єрів до послуг у сфері охорони здоров’я, які завдала ця пандемія”, - зазначив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Довідково: На період 2021–2023 роки в Україні реалізуються програма Глобального фонду «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» на суму майже 135 млн дол. США. До зазначеної програми Україна у 2020 році вже отримала від Глобального фонду додаткові 10,8 млн дол. США, спрямовані на підтримку зусиль у боротьби з ВІЛ та ТБ в умовах поширення COVID-19, які наразі реалізуються в рамках чинних програм.

МОЗ України