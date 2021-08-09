08. 09. 2021
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Мінцифри: Пенсійні послуги на Гіді

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Отримання державних послуг має бути простим та зручним — особливо якщо це послуги для людей пенсійного віку. Тепер не обов'язково ходити в держоргани, щоб дізнатись, як отримати пенсійні виплати. Про це підкаже Гід з державних послуг.

Для цього необхідно клікнути на потрібну послугу у підбірці найнеобхідніших держпослуг для людей пенсійного віку:

Призначення пенсії за віком

Перерахунок пенсії

Видача пенсійного посвідчення

Довідка про доходи пенсіонера

Довідка про доходи для субсидій

Переведення виплати пенсії за новим місцем проживання

Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера

Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Видача витягу з Реєстру застрахованих осіб

 

Міністерство цифрової трансформації України

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