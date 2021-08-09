Мінцифри: Пенсійні послуги на Гіді

Отримання державних послуг має бути простим та зручним — особливо якщо це послуги для людей пенсійного віку. Тепер не обов'язково ходити в держоргани, щоб дізнатись, як отримати пенсійні виплати. Про це підкаже Гід з державних послуг.
Для цього необхідно клікнути на потрібну послугу у підбірці найнеобхідніших держпослуг для людей пенсійного віку:
Призначення пенсії за віком
Довідка про доходи для субсидій
Переведення виплати пенсії за новим місцем проживання
Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера
Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Видача витягу з Реєстру застрахованих осіб
Міністерство цифрової трансформації України