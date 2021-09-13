На ВДНГ відкрився сучасний Урбан-парк

На території Київського національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) відкрили першу частину спортивного кластера — Урбан-парк. Проект реалізується за підтримки Офісу Президента в межах Програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна». Урочистий захід з нагоди відкриття відбувся за участі Президента Володимира Зеленського, Голови Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступника Кирила Тимошенка, Президента міжнародного Олімпійського комітету Томаса Баха, відомого українського легкоатлета та Героя України Сергія Бубки, Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та інших представників Уряду.

«Впродовж 2022 року буде розроблятися нових 5-6 таких парків у різних містах — на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, у Львові, Кривому Розі та Харкові. Надалі у 2023 та 2024 роках й інші великі та малі міста побачать такі кластери, які, мені здається, дуже до вподоби нашим громадянам та громадянчикам. Дуже важливо, щоб діти займалися фізичною культурою та спортом», — підкреслив Президент України Володимир Зеленський.

На локації планується проводити «джеми» вуличних культур, спортивні проекти та медійні заходи. Зазначимо, частиною концепції спортивного кластера є безбар’єрність. Також серед принципів зведення об’єкта — довговічність та антивандальність. Концепцію проекту розроблено спільно з фахівцями Мінрегіону.

«На території Урбан-парку побудували бетонний скейт-парк, майданчики для панна футболу, стрітболу, баскетболу, стріт футболу, танців та паркуру. Також тут будуть споруджені дитячі інклюзивні локації. Радий, що концепція, яку розробили за участі Мінрегіону, була підтримана й реалізується. Впевнений, Урбан-парк стане новим улюбленим місцем у Києві для всіх його відвідувачів — як маленьких, так і дорослих», — зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що цьогоріч до Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» включено 500 соціальних об’єктів.

Міністерство розвитку громад та територій України