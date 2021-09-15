Розмитнити авто можна буде через Дію, — Денис Шмигаль

Уряд дав старт реалізації експериментального проекту митного оформлення транспортних засобів за допомогою застосунку й порталу Дія.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів зауважив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.

«Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції», — підкреслив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що оплатити митні збори також можна буде онлайн через застосунок та портал Дія. Експериментальний проект запрацює після ухвалення відповідних змін до законодавства Верховною Радою України.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України