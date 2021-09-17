На Львівщині створено перший в Україні інноваційний розсадник, який сприятиме відновленню лісів

На Львівщині створили інноваційний лісорозсадницький комплекс з вирощування саджанців із закритою кореневою системою. Проект реалізовано на базі державного підприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, перебуваючи з робочою поїздкою на Львівщині, взяв участь у відкритті нового об’єкту.

«Цей комплекс – поки єдиний такий в Україні, він є символом фундаментальних кроків вперед. Подібні проекти вже можуть отримати фінансування від Державного фонду регіонального розвитку. Їхня кількість має зростати. Вдячний усім дотичним до реалізації проекту – будівельникам, місту, державним підприємствам. Вважаю цей об’єкт вдалим прикладом для поширення досвіду в інших регіонах нашої країни», – підкреслив Олексій Чернишов.

Зазначимо, у розсаднику за сучасною технологією будуть вирощувати сіянці біотично стійких, високопродуктивних лісових порід для відновлення лісів Карпат та рівнинної частини: ялиця біла, бук лісовий, сосна звичайна, дуб звичайний, модрина європейська, псевдотсуга Мензіса та інші. В перспективі планується розширення лісового розсадника та збільшення потужності до вирощування 15 млн шт. сіянців із закритою кореневою системою.

Нагадаємо, під час робочої поїздки на Львівщину Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов взяв участь у XX Міжнародному економічному форумі, що проходив у Львові.

Міністерство розвитку громад та територій України