Мінекономіки стримує зростання вартості пального

Нещодавно Мінекономіки оприлюднило визначену на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України» середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,32 грн, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,61 грн. У порівнянні з початком вересня через зростання міжнародних цінових котирувань на нафтопродукти (на дизпаливо з 593,33 до 611,25 дол. США/т, на бензини з 721,04 до 740,28 дол. США/т) та курсові коливання, середня вартість 1 літра дизпалива зросла на 63 коп. та бензинів автомобільних - на 67 коп.

Динаміка зростання цін на пальне помітно сповільнилася, а встановлення середньої вартості на основі розрахунків НАК «Нафтогаз України» не дозволяє АЗС маніпулювати цінами та захищає споживачів від неконтрольованого їх зростання.

За даними Держстату, за перші 4 місяці 2021 року індекс споживчих цін на бензин А-92 становив 116,5%, бензин – А-95 – 115,2%, дизельне паливо – 117%. З травня по серпень цього року відбулася стабілізація і індекс споживчих цін на бензин А-92 склав 105,7%, бензин – А-95 – 105,5%, дизельне паливо – 101,1%. Варто зазначити, що Україна значно залежить від імпорту нафтопродуктів, тож ціни гуртового ринку на світлі нафтопродукти напряму залежать від світових котирувань на пальне.

Нагадаємо, що з метою захисту споживачів, унеможливлення маніпуляцією цінами та забезпечення прозорого механізму ціноутворення у травні 2021 року Уряд запровадив тимчасові заходи задля стабілізації цін на бензин А-92, А-95 і дизпаливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Згідно з ухваленими рішеннями бензин марки А-92 та А-95 і дизпаливо було включено до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, щодо яких здійснюється декларування зміни роздрібних цін. А також встановлено граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 7 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра дизпалива, та не більше 5 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра бензинів автомобільних.

Довідково

Середня вартість 1 літра дизпалива ULSD 10 ppm та бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК “Нафтогаз України”, проведених з урахуванням відповідних даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередні 10 днів, розрахункових коефіцієнтів 0,825 кг/літр та 0,745 кг/літр відповідно, сум митних платежів (акцизний податок, ПДВ) та щоденного офіційного курсу іноземної валюти, встановленого Нацбанком у відповідному періоді. НАК “Нафтогаз України” подає зазначені розрахунки Мінекономіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Міністерство економіки України