Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на понад 90%. Це відповідає графіку та очікуваним показникам. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Підготовка до опалювального сезону знаходиться у фокусі уваги Уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком», — зазначив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону зупинився й на інших напрямках підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема й фінансових аспектах діяльності підприємств теплопостачання.

«Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ “Газопостачальна компанія” Нафтогаз Трейдинг”. Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку — 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках Обсягу I «Фіксований». Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні. Кожного дня у Мінрегіоні проводимо зустрічі з головами міст та керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики», — підкреслив Олексій Чернишов.

Зауважимо, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Підкреслимо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який набрав чинності 29 серпня 2021 року. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».

Раніше Олексій Чернишов повідомив, що Уряд затвердив План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ та затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.

Міністерство розвитку громад та територій України