08. 10. 2021
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Маємо 5 проектів будівництва автобанів, у яких зацікавлені інвестори, — Прем’єр-міністр

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Україна активно шукає шляхи ефективної співпраці бізнесу та держави, і державно-приватне партнерство на сьогодні є найефективнішим інструментом. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 7 жовтня.

«За 30 років не було збудовано жодного автобану в найбільшій за територією країні Європи. Ми почали цю роботу. Наступного року, переконаний, ми будемо будувати перший автобан від Краковця до Львова й Рівного. Проведені всі дослідження, вивчений трафік, вже є потенційні проектанти», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що прийнята законодавча база, яка дає змогу надалі реалізовувати такі проекти.

«Ми маємо вже 5 наступних проектів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори», — відзначив Денис Шмигаль та наголосив, що держава розвиватиме інструмент ДПП в усіх галузях економіки.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

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