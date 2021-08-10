Мінцифри: Встановлені стандарти якості мобільного зв’язку

В Україні вперше встановили технічні показники якості мобільного інтернету, затверджені Держспецзв’язку. Чіткі вимоги спонукатимуть операторів покращити мережу у містах та селах. Адже кожен українець за будь-яких умов може розраховувати на мінімально допустимий, але якісний рівень мобільного зв'язку, навіть на околиці міста.

Відтепер, швидкість завантаження файлів для користувача буде не менше 2 мегабіт на секунду, а їхньої відправки не менше 0,5 мегабіт у секунду.

«Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв’язку допоможуть операторам покращити покриття у селах та містах. Та зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним інтернетом. До того ж місто чи село вважатиметься покритим тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Таке рішення призведе до необхідності вкладати додаткові кошти у будівництво базових станцій. Та сприятиме розвитку мереж, покращенню якості послуг для українців, а також підвищенню конкуренції між операторами.

Ще у 2010 році були сформовані державні норми якості мобільного зв’язку, але жодного показника в них не було встановлено: для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з'єднання. Враховуючи стрімкий розвиток 4G в останні роки, нові стандарти стали вкрай необхідні.

У вересні 2020 року Уряд прийняв «План заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020−2022 роки», щоб вирівняти вимоги для операторів з якості. Нові показники гарантують мінімально достатню якість зв’язку. Мобільним операторам необхідно доналаштувати мережу так, щоб вони надавали мобільні послуги згідно з цими вимогами в усіх покритих населених пунктів.

В останні роки в Україні стрімко розвивається технологія 4G. Нові встановлені технічні показники якості мобільного зв'язку - ще один крок до цілі Мінцифри забезпечити покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів швидкісним інтернетом до 2024 року.

Міністерство цифрової трансформації України