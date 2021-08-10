Реформа системи шкільного харчування — це здоров’я дітей по всій Україні, у кожному місті, містечку, селі або селищі. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Третьому регіональному форумі «Реформа системи шкільного харчування», що відбувся 8 жовтня в Дніпрі за участі першої леді Олени Зеленської.

Прем’єр-міністр зауважив, що після комплексного обстеження шкіл майже на всій території України, Уряд затвердив План заходів з реформування системи шкільного харчування та забезпечив його реалізацію.

«Більше двох з половиною тисяч харчоблоків було модернізовано за 2020 та 2021 роки, що є колосальним результатом у реалізації реформи. Це не просто взяти і зробити ремонт. Це змінити підходи, аби українські школярі отримували здорове та збалансоване харчування», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду відзначив важливість відвертої фахової розмови, де на основі реальних прикладів та глибокого аналізу будуть вироблені пропозиції та рішення, які прискорять реформу та підвищать її якість.

«Діти ростуть швидко, тому для всіх нас побажання: не гаймо часу, потрібні оперативні рішення та швидкі позитивні результати», — наголосив Денис Шмигаль.

Зі свого боку перша леді Олена Зеленська зауважила, що реформа шкільної їдальні сьогодні стала дещо більшим, ніж просто реформою.

«Якщо все починалося з мого простого бажання як мами, забезпечити корисне і смачне харчування в школі для дітей, то за ці два роки це перетворилося на важливу місію. І зараз, я впевнена, що це — не просто реформа шкільної їдальні. Це — реформа мислення», — зазначила перша леді.

Регіональний форум «Реформа шкільного харчування» відбувся в Україні втретє. Перший захід пройшов 13 серпня у м. Буча, а другий — 9 вересня в Одесі. До кінця 2021 року планується проведення ще двох форумів у різних областях України.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України