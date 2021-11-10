Енергоефективність будівель — потужний рушій національної економіки, — Олексій Чернишов

Урядом затверджено грантові Угоди з міжнародними фінансовими організаціями, які мають пришвидшити реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Енергоефективність громадських будівель». Співпраця дозволить термомодернізувати близько 1000 громадських будівель: дошкільні та середні навчальні заклади та заклади охорони здоров’я, а також об’єкти соціального, адміністративного і культурного призначення. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що енергоефективність є пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону, зокрема.

«75% сум у платіжках в осінньо-зимовий період — це вартість теплопостачання. Україна споживає енергії приблизно на 30% більше, ніж країни Європи. Це потрібно змінювати, відтак, впровадження заходів з енергоефективності є на сьогодні пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону, зокрема. Цей шлях є світовим трендом і має стати трендом українським. Наша мета — досягти енергетичної незалежності у середньостроковій перспективі та створити потужний рушій для розвитку економіки», — наголосив Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов також зазначив, що окрім забезпечення можливостей фінансової підтримки заходів з енергоефективності, Мінрегіоном вдосконалюється відповідна нормативно-правова база. Наразі на розгляд Уряду подано проект Закону України «Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту та про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель. Також Мінрегіоном було підписано нові угоди з ЄІБ та фондом «E5P» у межах проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).

Міністерство розвитку громад та територій України