Міністерство оборони України профінансувало військові частини та установи Збройних Сил України на загальну суму 3,7 млрд гривень

Міністерство оборони України у період 11 та 12 жовтня 2021 року профінансувало військові частини та установи Збройних Сил України на загальну суму майже 3,7 млрд гривень. Питання виділення необхідного фінансового ресурсу та виплат коштів військовослужбовцям Збройних Сил перебувало на особистому контролі Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського.

Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо.

З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 мільйонів гривень. У той же час майже 247 мільйонів гривень спрямовано на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат. Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 мільйонів гривень, 195 мільйонів гривень на виплату компенсації за піднайом житла, ще понад 82 мільйони гривень призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 мільйонів гривень. А до Дня Захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень.

Міністерство оборони України