Мінветеранів посилює співпрацю з Міноборони у напрямі формування та реалізації ветеранської політики

Напередодні Дня захисників і захисниць України вперше відбулася спільна нарада керівництва Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства оборони України, а також за участі представників територіальних відділів Мінветеранів щодо найактуальніших питань соціального захисту українських ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих Героїв.

У заході взяли участь Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна та заступники міністра, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, керівники профільних структурних підрозділів обох міністерств.

Учасники наради обговорили проблемні питання соціального захисту, медичного, психологічного забезпечення захисників України, а також комплексу питань, що стосуються переходу з військової кар’єри до цивільного життя.

Юлія Лапутіна зазначила, що це перша спільна нарада представників Міноборони та Мінветеранів щодо координації заходів для вирішення гострих соціальних питань, які стосуються не лише діючих військовослужбовців, а й ветеранів та родин загиблих захисників України.

«Я вважаю корисною таку комунікацію. Символічно, що ми зібралися разом напередодні Дня захисників і захисниць України. У нас багато актуальних питань, які ми не можемо вирішувати поодинці. Вірю, що ця зустріч та обмін думками допоможе конструктивній взаємодії між відділами Мінветеранів в областях та Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Міноборони», - наголосила Юлія Лапутіна.

Звертаючись до представників територіальних відділів Мінветеранів, Міністр зазначила, що вони мають бути поінформовані про потреби кожного військовослужбовця та ветерана на всіх етапах військової служби та реадаптації після неї. «Ви маєте знати про всі конкретні проблеми наших захисників та родин загиблих Героїв», - підкреслила Юлія Лапутіна.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ця зустріч стала корисною для обох міністерств у питаннях забезпечення соціального захисту військовослужбовців та ветеранів. «Я сподіваюся, що ми вже започаткували плідну співпрацю, і такі наші зустрічі стануть регулярними та результативними», - підкреслила вона.

Міністерство у справах ветеранів України