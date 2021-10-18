Цифрова трансформація соціальної сфери: Мінцифра і Мінсоцполітики розповіли про початок роботи єдиної електронної системи

Цього року в пілотних регіонах України запустили Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка допоможе провести цифрову трансформацію соціальної сфери, отримувати якісні дані та оперативно надавати послуги українцям. Впровадження єдиної системи дозволить заощадити бюджету до 11 млрд грн щороку.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри та Міністерства соціальної політики України.

Соціальна сфера – одна з статей держбюджету, на яку передбачено найбільше коштів щороку – понад 700 млрд грн. Але державі важко відслідкувати правильність використання цих коштів та адресність їх отримання. За попередніми даними Міністерства фінансів, 10-12% всіх соціальних виплат – це корупція.

“Основа цифрової трансформації соціальної сфери – централізація даних. Саме тому ми впроваджуємо Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Вона дозволить контролювати держкошти, формувати ефективну соціальну політику, відслідковувати корупційні ризики та максимально спростить процес отримання послуг для українців. Більше не треба буде збирати купи паперів та місяцями чекати розгляду заяв на субсидію чи призначення пенсії”, – зазначив Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Під час брифінгу також анонсували найпопулярніші соціальні послуги, які з’являться в Дії – отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для ВПО. Замість ходіння кабінетами – одна заява онлайн на порталі Дія. Послуги стануть доступні після Дія Саміту, який відбудеться вже скоро.

Відсутність ЄІССС створювала декілька проблем для якісної роботи соціальної сфери. По-перше, людям доводилося носити з собою стоси ксерокопій даних, які вже є в реєстрах. По-друге, держава не володіла якісними даними, що значно затримувало надання послуг. По-третє, відсутність єдиного електронного реєстру породжувала корупцію в різних масштабах.

“Система, яку ми презентували сьогодні, це справжня революція у сфері соціального захисту – адміністративна, фінансова, ідеологічна. Її Інформаційне ядро – Єдиний соціальний реєстр, створений замість десятка не пов’язаних між собою реєстрів та інформаційних систем. Ми вперше на практиці реалізуємо принцип єдиного соціального вікна для кожної людини, зручного та позбавленого корупції”, – підкреслила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.

Зараз пілотна версія ЄІССС працює у чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. Запуск системи на всій території України відбудеться наступного року. Масштабування ЄІССС в межах країни допоможе українцям швидко отримувати необхідні послуги, скоротить терміни їх надання, заощадить більше 1300 тонн паперу щороку та більше десяти мільярдів гривень держбюджету.

Міністерство соцiальної політики України