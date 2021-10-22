В Україні створять структуру, яка відповідатиме за якість інтернету та мобільного зв’язку

Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні, який створить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Завдяки цьому покриття швидкісного інтернету та мобільного зв'язку в Україні покращиться, адже комісія моніторитиме якість послуг, які надають оператори. “За” проголосували 230 депутатів.

Комісія працюватиме замість НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації). Її діяльність регулювалася законом України «Про телекомунікації». Його положення лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства.

Для виконання Угоди про Асоціацію та в межах зовнішньополітичної ініціативи «Східне Партнерство» було розроблено законопроект, який оновлює структуру у сфері електронних комунікацій. Вона прозоро призначатиме членів комісії на відкритих конкурсних засадах, матиме незалежність у прийнятті рішень, а всі процеси всередині будуть відкритими.

Регулятор буде:

визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв’язку та забезпечуватиме надання таких послуг;

здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами й позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

моніторити якість електронних комунікаційних послуг.

Мінцифри підтримує прийняття законопроекту у першому читанні, однак хоче зазначити, що він потребує додаткового опрацювання у частині фінансової незалежності (фінансування регулятора має відбуватися за рахунок спеціального фонду), інституційної незалежності та прибирання повноважень, які відсутні у відповідній Директиві ЄС (обов’язкова ідентифікація абонентів та ведення IMEI реєстру).

Закріплення правового статусу регуляторного органу на законодавчому рівні, його повноважень та незалежності повністю відповідає європейським підходам. Це створить передумови для входу України в Єдиний європейський цифровий ринок, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг.

Міністерство цифрової трансформації України