Герман Галущенко: Наша основна мета – забезпечити власним видобутком внутрішні потреби в газі

Україна має всі можливості для збільшення газовидобутку.

Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу на Українському газовому інвестиційному конгресі.

Міністр наголосив, що нинішня енергетична криза, яка охопила країни Європи і світу, - найскладніша за довгий період часу.

«На всіх майданчиках для обговорення і на всіх зустрічах з нашими міжнародними партнерами і у США, і в Європі ми завжди кажемо про використання газу як зброї, а не як товару, з боку Російської Федерації. Це вже є абсолютно очевидним не тільки для нас, а й для більшості країн Європи. Водночас Україна є надійним партнером у транзиті газу. Ми маємо надійну газотранспортну систему і чітке розуміння, що нам потрібно робити для забезпечення енергетичної безпеки як України, так і континентальної Європи», - зазначив Герман Галущенко.

Для України важливо нарощувати власний видобуток газу для того, щоб забезпечити внутрішні потреби в цьому енергоресурсі, і для цього в країні є всі можливості. Міністр зауважив, що збільшення власного видобутку потребуватиме значних фінансових ресурсів.

«Проте ми маємо досягти ситуації, коли більше не будемо залежати від російського газу і дійсно зможемо повністю покривати потреби в споживанні за рахунок власного видобутку», - підсумував Герман Галущенко.

Міністерство енергетики України