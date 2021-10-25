Ухвалено зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом

Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів.

Відповідні зміни до Постанови №1236 внесли під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня.

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правили як і регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

Під час перевезень у залізничному та автотранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, що з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки.

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів:

оформлений на порталі “Дія” або в однойменному додатку “жовтий” чи “зелений” міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров'я, або в сімейного лікаря;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.

МОЗ України