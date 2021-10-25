Мінветеранів презентувало експертам НАТО проект дорожньої карти переходу з військової на цивільну кар’єру

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна провела робочу зустріч з представниками НАТО, на якій обговорила основні стратегічні напрямки роботи Мінветеранів, зокрема, створення системи переходу з військової кар’єри на цивільну.

Участь у зустрічі взяли керівник команди з питань Комплексного пакету допомоги для України і представник Міжнародного штату НАТО Марчін Кожієл, заступник Директора Офісу зв`язку НАТО Джон Фон Кауфманн, заступник керівника команди з питань комплексного пакета допомоги для України в межах директорату НАТО оборонних інституцій та нарощування потенціалу Дмітрій Мір’ян та керівник програми переходу з військової кар’єри на цивільну Офісу зв’язку НАТО Олександра Огороднікова, заступник Міністра у справах ветеранів з європейської інтеграції Олексій Ілляшенко та заступник Міністра Ігор Безкаравайний.

«Зараз ми створюємо з нуля систему переходу з військової кар’єри на цивільну, – розповіла Юлія Лапутіна. – Вона включатиме медичну і психологічну допомогу, освіту, отримання цивільної професії. На сьогодні Мінветеранів уклало меморандуми з 22-ма вищими навчальними закладами, спільно з якими ми допомагаємо захисникам перекваліфікуватися та отримати спеціальність. Окрім цього, багато ветеранів, повертаючись з фронту, створюють власні підприємства, і сприяння цим процесам – один з пріоритетів Міністерства».

Під час зустрічі команда Мінветеранів презентувала представникам НАТО проект дорожньої карти переходу з військової на цивільну кар’єру. У ній передбачені заходи підготовки військовослужбовця до мирного життя за рік до того, які він звільниться з війська. Зокрема, це стосується медичної та психологічної реабілітації, професійної перепідготовки.

Для розробки дорожньої карти Мінветеранів взяло за зразок карти переходу з військової на цивільну кар’єру США та Великої Британії.

Також для відпрацювання та урегулювання процесу переходу на законодавчому рівні за ініціативи Мінветеранів створено міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли Міністерство оборони України, всі силові структури, представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства науки і освіти, Міністерства соціальної політики, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства економіки.

Представник Міжнародного штату НАТО Марчін Кожієл запропонував запровадити системний підхід у співробітництві з Мінветеранів та наголосив на готовності надавати допомогу в усіх можливих заходах та надавати необхідні поради.

«Ми зараз перебуваємо в процесі модернізації наших відносин з Україною, тому відкриті до співробітництва за двома основними напрямами Програми переходу з військової кар’єри на цивільну. А саме: консультації та адвокації, а також підтримки розвитку інституційних спроможностей Мінветеранів», – заявив Марчін Кожієл.

Міністерство у справах ветеранів України