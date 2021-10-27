МОЗ опублікував технологічні карти нового шкільного меню

На сайті Міністерства охорони здоров’я України опублікована документація (технологічні карти) для страв, що готуватимуть дітям у школах. Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко з командою соціального проєкту з покращення культури харчування Cult Food.

Цю документацію Євген Клопотенко передав для того, аби її могли використовувати під час складання оновленого шкільного меню.

Шаблон технологічних карт розробляли спеціалісти Національного інституту харчових технологій. Усі технологічні карти пройшли експертизу в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», а Держпродспоживслужба видала на них висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Документи – у вільному доступі і будь-яка школа може використовувати їх. Найбільший плюс – те, що їх не потрібно повторно погоджувати.

Страви та вироби з цієї технологічної документації можна вносити до будь-якого сезонного меню, зокрема і зимового. В ній наведено всі необхідні розрахунки (брутто/нетто, енергетична цінність тощо), зазначені процеси приготування та температурні режими. Також є технологічні карти на безглютенові страви та інструкції, як таку їжу готувати.

Завантажити техкарти можна за посиланням: https://bit.ly/3nuLMbb

Додатково:

Триває оновлення шкільного ме­ню за участю Євгена Клопотенка та команди соціального проєкту з покращення культури харчування Cult Food. Робота відбувається в межах реформи сис­те­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня, ініційованої пер­шою ле­ді Ук­ра­їни Оле­ни Зе­ленсь­кої. Над ре­фор­му­ван­ням сис­те­ми шкіль­но­го хар­чу­ван­ня та ство­рен­ням ме­ню пра­цює ро­бо­ча гру­па, до складу якої вхо­дять пред­став­ни­ки МОЗ, Мі­нос­ві­ти, Мі­не­ко­но­мі­ки, Держ­прод­спо­жив­служ­би, Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту, ді­єто­ло­ги та зов­нішні ек­спер­ти.

Що змінюється в системі шкільного харчування? Зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 г на день на 25 г. Добовий обсяг солі – не більше 5 г. Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими.

Раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів. Це дозволить урізноманітнити раціон дітей та спонукати упорядників меню до використання харчових продуктів, притаманних для конкретного сезону.

Нове меню відтепер є джерелом інформації про енергетичну цінність страв та виробів, про наявні в них алергени. Воно дозволяє розрахувати, наскільки споживана дітьми їжа відповідає нормам.

МОЗ України