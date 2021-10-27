Мінфін: Вперше видатки на освіту зведеного бюджету у 2022 році передбачають понад 7% ВВП та становлять 392,2 млрд гривень

У проекті Державного бюджеті України на 2022 рік уперше видатки на освіту зведеного бюджету 2022 році передбачені на понад 7% ВВП та становлять 392,2 млрд гривень. Загальний обсяг видатків державного бюджету (із трансфертами) на освіту запланований – 185,6 млрд грн, що більше на 16,7 млрд грн, ніж у 2021 році.

«Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання щодо утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти. З цією метою у проекті держбюджету на 2022 рік враховано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 108 млрд грн, що на 8,4 млрд грн більше, ніж у 2021 році. За рахунок цих коштів заробітною платою будуть забезпечені 420 тис. учителів», ‒ повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев у своїй колонці для «24 каналу».

Також він зауважив, що на реалізацію реформи «Нова українська школа» буде виділено 1 млрд гривень.

«Для забезпечення якісної освітньої складової освітнього процесу у проекті держбюджету вперше передбачено дві субвенції в загальному обсязі 3 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані для придбання обладнання для їдалень закладів загальної середньої освіти, а також на заходи, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки у закладах освіти», ‒ наголосив заступник Міністра фінансів.

Окрім того, він додав, що у проекті держбюджету 2022 року вперше з 2017 року враховані кошти на суттєве підвищення стипендії студентам, щоб надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту.

«Уряд для більш суттєвої матеріальної підтримки кращих здобувачів освіти підвищив розміри академічних стипендій: у закладах фахової передвищої та вищої освіти ‒ у 1,5 раза, у закладах професійної освіти ‒ у 2,5 раза. Отже, можу з впевненістю сказати, що держава робить усе можливе для необхідного фінансування системи освіти. Так буде і надалі», ‒ запевнив Роман Єрмоличев.

Міністерство фінансів України