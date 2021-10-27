27. 10. 2021
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Денис Шмигаль: Центри безпеки в громадах дозволять цілодобово реагувати на запити про екстрену допомогу

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У присутності Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 27 жовтня відбулося відкриття Центру безпеки громадян на території смт Очеретине Покровського району Донецької області. На події також були присутні голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Будівництво об’єкту реалізовано в межах Меморандуму про співпрацю між Донецькою облдержадміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Центр безпеки громадян допоможе швидко реагувати на виклики, розв’язувати питання щодо захисту населення і території громади.

«Сьогодні ми відкриваємо вже 16-й Центр безпеки на Донеччині. Ця область є лідером за їх кількістю. Центри безпеки в територіальних громадах об’єднають функції посилення громадської безпеки, захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій і надання екстреної меддопомоги. Мета — цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу в проміжок часу до 20 хвилин. Завдання Уряду — розширити кількість Центрів, які гарантуватимуть безпеку, комфорт і стабільність мешканцям громад», — зазначив Денис Шмигаль.

Спеціалізацією таких Центрів безпеки є забезпечення гасіння пожеж, ліквідація надзвичайних ситуацій, забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території населених пунктів.

Загалом на території Донецької області заплановано створити 28 Центрів безпеки громадян.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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