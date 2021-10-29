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31 жовтня Україна переходить на зимовий час

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31 жовтня 2021 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу. Годинникову стрілку необхідно перевести на 1 (одну) годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови КМУ від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року.

Так, український Уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Міністерство економіки України

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