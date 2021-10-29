За рік середня зарплата в Україні зросла на 18,7%, – Мінекономіки

У вересні 2021 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила понад 14,2 тис. грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати. Порівняно з вереснем минулого року вона зросла на 18,7%, реальна заробітна плата зросла на 6,9%.

Зростанню оплати праці сприяла активізація виробничої діяльності підприємців в умовах пом’якшення карантинних обмежень, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 6000 грн з 1 січня 2021 року.

Згідно з даними Держстату, позитивна тенденція із зростання заробітної плати порівняно з вереснем минулого року спостерігалась в усіх видах економічної діяльності. Зокрема, найбільшими темпами – у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (на 37,9%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 35,3%), інформації та телекомунікації (на 26,6%), сільського, лісового та рибного господарства (на 23,9%), операції з нерухомим майном (на 21,9%), освіти (21,1%).

Середня зарплата зросла в усіх регіонах країни. Найбільше зростання відбулось у Рівненській (27,3%), Хмельницькій (23,6%), Миколаївській (21,6%), Київській (21,2%) областях.

Загалом найвищий рівень оплати у вересні мали працівники сфери інформації та телекомунікацій – 25,4 тис. грн, фінансової та страхової діяльності – 22,5 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 19,5 тис. грн, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 18,8 тис. грн,

Найбільше заробляли у Києві (20,7 тис. грн), Донецькій (15,1 тис. грн), Київській (14,7 тис. грн) та Миколаївській (14,1 тис. грн), Запорізькій (14 тис.грн) областях.

Міністерство економіки України