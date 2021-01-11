Олег Уруський: Держава створює умови для побудови нової екологічної економіки

29 жовтня Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський узяв участь у «EBA Innovation day», який цього року присвячений питанням захисту довкілля.

Перед початком заходу Віце-прем’єр-міністр України разом із Віце-президентом Швейцарії, головою Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассісом ознайомився з мобільним апаратом автоматичної неінвазивної штучної вентиляції легенів, виробництво якого за швейцарською технологією організовано на українському ДП «Новатор».

«Цей бюджетний і якісний апарат є прикладом успішної двосторонньої співпраці швейцарських та українських виробників і гарним внеском у процес протидії триваючої пандемії COVID-19. Переконаний, він врятує не одне людське життя», – зазначив Олег Уруський.

Виступаючи з вітальною промовою, очільник Мінстратегпрому наголосив, що глобальним викликам та загрозам можна протистояти лише спільними зусиллями держави, бізнесу і науки – як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Олег Уруський поінформував учасників заходу про ті кроки, які на сьогодні здійснюються українською владою з метою дотримання Глобальних завдань та цілей сталого розвитку 2030, прийнятих на Саміті ООН у 2015 році.

«Нещодавно Уряд затвердив Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди, за якою наша країна зобов’язується скоротити до 2030 року викиди парникових газів на 65% у порівнянні з 1990 роком», – сказав посадовець.

Віце-прем’єр-міністр України також повідомив, що у розробленому Мінстратегпромом проекті Закону України «Про державну промислову політику» одним із напрямів розвитку промисловості закладено екологічність, інноваційність та «зелений» курс розвитку виробництва.

«Суттєвим блоком законопроекту є підтримка науково-технічної та інноваційної діяльності при здійсненні промислової політики. Ідеться, зокрема, про надання субсидій на фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, які виконуються в ході реалізації інвестиційних проектів у галузях промисловості», – уточнив Олег Уруський.

Окрім того, Мінстратегпром спільно із ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ініціював масштабний проект зі створення екоіндустріального парку з перероблення промислових відходів у Криворізькому регіоні. Так, уже налагоджено співпрацю з міжнародною організацією ЮНІДО для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів.

Мінстратегпром також приєднався до Європейських Сировинного та Батарейкового альянсів. Нині Інститут транспортних систем і технологій НАН України та ТОВ «Веста» розробляють інвестиційно-інноваційний проект з утилізації батарейок.

«Це лише частина заходів. Багато роботи і завдань попереду, але впевнений, що усвідомлення нашої відповідальності за майбутні покоління і поєднання всіх зусиль створить умови для побудови нової екологічної економіки», – підсумував Олег Уруський.

Проведення «EBA Innovation day» організували Європейська бізнес-асоціація та Посольство Швейцарської Конфедерації в Україні.

У заході взяли участь представники влади, топменеджери транснаціональних та українських компаній, науковці, громадські активісти.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України