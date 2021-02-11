Як спростили отримання COVID-сертифікатів — головне з брифінгу Мінцифри та МОЗ

Мінцифри продовжує будувати зручну державу, тому робить отримання COVID-сертифікатів максимально зручним і швидким. Минулого тижня спростили процес генерації сертифікатів про вакцинацію — тепер для цього не потрібен електронний підпис. А вчора запустили пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів у центрах вакцинації в Києві. Про це під час спільного брифінгу Мінцифри та МОЗ заявив перший заступник Міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

Якщо виникли труднощі з отриманням сертифіката в застосунку чи на порталі Дія, зверніться до пункту допомоги. Команда підтримки проконсультує та навчить вас, як правильно генерувати документ.

“Команда Мінцифри працює над технічною частиною реалізації послуги. Ми не лише запускаємо СOVID-сертифікати у Дії, а і робимо все можливе, щоб за допомогою цифрових інструментів розвантажити лікарів та лікарні. Ми покращуємо якість даних у реєстрі, автоматизуємо процеси для лікарів та користувачів, спрощуємо процеси отримання COVID-сертифікатів.”, — зазначив Олексій Вискуб.

Також цього тижня було запущено два нові види СOVID-сертифікатів: дитячі та бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Наразі протестувати ПЛР-тести можна з чотирьох лабораторій, які під‘єднані до електронної системи охорони здоров‘я (ЕСОЗ), — ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб.

Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія. Для цього одному з батьків потрібно зайти в Дію і додати свідоцтво про народження дитини. Перш ніж додавати сертифікат, переконайтеся, що у вас на смартфоні встановлена остання версія Дії. А з 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися в Дії за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як згенерувати сертифікат — дивіться у відеоінструкції: https://youtu.be/-h6FKJx0qoQ

Крім того, під час брифінгу анонсували запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання. Найближчим часом вони також з’являться у застосунку та на порталі Дія.

“На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на COVID-19. Для них ми запускаємо новий вид документу — цифровий COVID-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його можна на 15 день від дня встановлення діагнозу, в застосунку Дія або на порталі. Термін його дії 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у "червоному" рівні" епіднебезпеки”, — підкреслила заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

COVID-сертифікатами в Дії користуються вже понад 5 млн українців. Лише за останній тиждень згенерували понад мільйон. Ми активно працюємо, щоб за допомогою цифрових інструментів розвантажити лікарів та лікарні — покращуємо якість даних у реєстрі, автоматизуємо процеси для лікарів та користувачів, спрощуємо процеси отримання COVID-сертифікатів.

Міністерство цифрової трансформації України