Михайло Федоров: З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації

Реєстрація місця проживання онлайн стане доступною для кожного українця вже зовсім скоро. Основні норми закону набирають чинність з 1 грудня 2021 року — змінити зареєстроване місце проживання онлайн можна буде значно простіше в Дії. Для цього потрібно 10–15 хвилин на заповнення заяви в Дії та онлайн-підтвердження власника житла.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України в ефірі одного з телеканалів.

«З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації. Послуга займатиме не місяць, а всього 5–10 хвилин. Якщо ви прописуєтеся там, де проживаєте на даний момент, то достатньо буде вказати адресу, підписати КЕПом, отримати згоду власника — і все. Ця послуга заощадить багато часу українцям», — зазначив Михайло Федоров.

Також Міністр підкреслив, що впровадження послуги спростить відвідування військкоматів для чоловіків. Їм більше не потрібно буде ходити до установи при переїзді кожного разу — військкомати будуть отримувати цю інформацію щоразу автоматично.

Також новий закон дасть змогу оформлювати пенсію чи медичну допомогу саме за місцем проживання.

Крім того, якщо під час експериментального проекту скористатися послугою могли тільки українці, які мають ID-картку, то після ухвалення законопроекту та запуску послуги у всій країні змінити місце реєстрації в Дії зможуть і власники «паспортів-книжечок».

Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя.

Проект реалізовується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії, а також за підтримки проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проект підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції і Академії електронного урядування Естонії в рамках проекту «EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека». За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Міністерством оборони України та Міністерством юстиції України.

Міністерство цифрової трансформації України