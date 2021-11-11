11. 11. 2021
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Посвідки на тимчасове та постійне проживання будуть доступні у Дії — Уряд схвалив постанову

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Іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України зможуть користуватися посвідкою на проживання у Дії. Уряд схвалив відповідну постанову.

Цього року цифрові паспорти у застосунку Дія стали офіційними аналогами паперових. Це спростило життя багатьом українцям в контексті отримання публічних послуг.

За статистикою Державної міграційної служби в Україні постійно та тимчасово легально проживає понад 470 тисяч іноземців. Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у Дії.

Сформувати е-посвідки можуть власники біометричних посвідок. Крім того, іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати Дія.Підпис у застосунку Дія. Згенерувати його можна у декілька кліків. Так, вони отримають український електронний підпис, яким зможуть користуватися для отримання держпослуг онлайн.

Створюємо доступні цифрові умови для кожного жителя України за співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Державною податковою службою України.

Міністерство цифрової трансформації України

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