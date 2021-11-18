Майже 2 тисячі осіб вакцинувалися від грипу в аптеках у межах пілотного проєкту

У Києві завершився унікальний пілотний проєкт із вакцинації від грипу в аптеках. За п’ять днів у п’яти аптеках столиці щеплення отримали 1714 українців.

«Проєкт показав, що попит на вакцинацію поза межами лікувальних закладів є і він доволі високий, — говорить Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України. — Тож МОЗ продовжує активну роботу над змінами до нормативно-правових актів, які дозволять втілити в Україні кращі європейські практики і зробить вакцинацію ще більш доступною».

За словами Ігоря Кузіна, попри пандемію Covid-19, українці не мають забувати і про інші хвороби. Особливо в сезон поширення гострих респіраторних інфекцій.

У цьому сезоні в Україні планують ввезти 1,25 млн доз вакцин різних виробників. За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року) станом на 7 листопада від грипу вакциновано 34 894 особи.

Проєкт вакцинації від грипу в аптеках стартував у Києві 10 листопада. Взяти у ньому участь могла кожна повнолітня особа за умови купівлі вакцини будь-якого виробника в аптеці і попереднього безкоштовного огляду лікаря на місці.

ДОДАТКОВО:

Грип – високозаразне вірусне захворювання, небезпечне через ризик розвитку тяжких ускладнень і можливість летального випадку. Найкращою профілактикою грипу є щорічна вакцинація. Особливо важливою вакцинація є для тих людей, які мають вищий ризик захворіти на грип через особливості професії, ті, які забезпечують життєдіяльність країни, а також представників груп ризику.

До груп ризику належать вагітні, діти до 5 років, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.

МОЗ України