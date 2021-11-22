22. 11. 2021
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Дані про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19 доступні тепер у режимі реального часу

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ДП “Медичні закупівлі України” зробило дашборд з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України. 

Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ - https://bi.medzakupivli.com/ 

На сайті можна знайти інформацію, зокрема про: 

  • наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ); 
  • ліжковий фонд; 
  • кількість пацієнтів, хворих на COVID-19; 
  • медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19; 
  • наявність ліків для хворих на COVID-19; 
  • обладнання для пацієнтів із COVID-19. 

Функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я. Дані оновлюються щодня на основі звітів, які лікарні подають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП “Медичні закупівлі України”. 

Для тих, хто бажає використовувати ці дані на власних ресурсах, ІТ-фахівці ДП МЗУ розробили прикладний програмний інтерфейс (АРІ) - https://api.medzakupivli.com/covid19/api_v2/api.html#/covid19

З його допомогою кожен розробник може інтегрувати ці дані у свої сервіси, обробляти їх та візуалізовувати. Доступні набори даних про кількість медичних товарів, персоналу, ліжок та пацієнтів у лікарнях, в яких надають допомогу хворим на COVID-19.

МОЗ  України 

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