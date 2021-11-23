Герман Галущенко: Атомна енергетика – це декарбонізоване майбутнє

Держава вважає атомну енергетику основою енергетики країни. На цьому наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко, відкриваючи міжнародну конференцію «Атомні можливості для розвитку країни».

«Ми змінили ставлення до атомної генерації, держава вважає атомну енергетику основою енергетики країни. Енергетична криза, яка зараз відбувається в Європі і в світі, підштовхує до розуміння, що саме атомна енергетика – це наше декарбонізоване майбутнє. Це майбутнє з точки зору стабільності, надійності, безпеки та нових можливостей, зокрема, розвитку малих модульних реакторів», – наголосив Герман Галущенко.

Він нагадав, що НАЕК «Енергоатом» та американська компанія NuScale у вересні підписали меморандум щодо вивчення можливості будівництва малих модульних реакторів в Україні.

«Найкращі компанії світу сьогодні працюють над розробкою малих модульних реакторів. Дуже приємно, що Україна може зіграти ключову роль у розвитку цих технологій», - зазначив Міністр.

Він зауважив, що Україна має дуже потужний кадрових потенціал для розвитку атомної енергетики.

«У НАЕК «Енергоатом» працюють понад 35 тисяч співробітників. Це фахові, віддані, професійні люди, які можуть давати приклад для багатьох країн, зокрема, й для тих, які тільки починають свій шлях у атомній енергетиці», - наголосив Герман Галущенко.

Міністр також зазначив, що цього опалювального сезону атомна генерація готова працювати 14-ма блоками, а у лютому буде можливість запустити також 15-й блок.

«Ми забезпечимо стабільне проходження опалювального сезону – ми в цьому впевнені», - наголосив він.

Також з метою реалізації підписаного у вересні Меморандуму між НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse під час конференції у присутності Германа Галущенка і тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін керівник НАЕК «Енергоатома» Петро Котін та президент і генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман підписали угоди, що передбачають реалізацію проектів з будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР1000.

«Це дійсно швидкий рух у реалізації наших намірів щодо розбудови атомної генерації України у співпраці зі Сполученими Штатами Америки», - зазначив Міністр.

Міністерство енергетики України