У 2022 році розпочнеться будівництво туристичної інфраструктури для Національних природних парків України

Наступного року стартує програма з облаштування необхідної туристичної інфраструктури в пілотних національних природних парках. Наразі ДП «Україна туристична», що підпорядковується Державному агентству розвитку туризму, готує до запуску низку пілотних проектів.

«Усе ще існує проблема доступу до туристичних магнітів, зокрема природних парків. Ми це бачимо навіть на прикладі НПП Голосіївський. Це територія розміром 45 тис. гектарів у межах найбільш заселеної в Україні агломерації. Проте нестача базової інфраструктури не дає повноцінно користуватися рекреаційним потенціалом цього парку.

Наразі ми розпочали роботу над низкою пілотних проектів зі створення нових національних природних парків. Це будуть комплексні заходи: від забезпечення парків найнеобхіднішим — паркінгами, транспортною інфраструктурою, місцями для відпочинку, локаціями для кемпінгу, розробкою маршрутів — до створення айдентики парків і запуску їх промокампаній.

Наша мета — створити для українців сучасні парки європейського рівня для комфортних подорожей та відпочинку», — розповів Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Серед пропозицій пілотних проектів національних природних парків: НПП «Святі Гори», НПП «Подільські Товтри», НПП «Карпатський», Карпатський біосферний заповідник, НПП «Голосіївський», НПП «Сколівські Бескиди», НПП «Джарилгацький».

Зокрема, в рамках розвитку національних природних парків буде забезпечено туристичну інфраструктуру:

- розробка загальної системи навігації для туристичних магнітів;

- створення транспортної інфраструктури до НПП — автомобільних доріг, автобусних зупинок, залізничних та автобусних вокзалів, місць для паркінгу тощо;

- прокладення маркованих маршрутів, туристичних та зелених стежок, зокрема таких, що відповідають вимогам безбар’єрності;

- облаштування локацій для ночівлі та відпочинку (кемпінгів, трейлерних парків);

- присутність на території готелів, магазинів, закладів харчування, розважальної інфраструктури;

- розробка айдентики національних парків та проведення рекламних кампаній.

У 2022 році на системний розвиток туристичної галузі буде виділено понад 1,5 млрд грн. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на розробку єдиної туристичної навігації, розвиток велотуризму, промоцію України як туристичної дестинації на міжнародному та внутрішньому ринку, запуск нових міжнародних авіарейсів.

Нагадаємо, що головна мета ДП «Україна туристична» — запускати та реалізовувати проекти з розвитку туристичної інфраструктури.

Міністерство інфраструктури України